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Новости 16:17

На юге Петербурга построили крупную школу

фото ЗакС политика На юге Петербурга построили крупную школу

Руководство петербургского Госстройнадзора посетило новую, еще не открывшуюся школу в южной части проспекта Космонавтов, способную вместить 1100 учащихся. Набор школьников на ближайший год уже завершен.

Ведомство сочло, что объект соответствует заявленной проектной документации, сообщает пресс-служба Смольного. Школу по адресу проспект Космонавтов, 104 к. 4 построили за счет средств городского бюджета.

Здание площадью 27 тысяч кв. метров поделено на три части. Для учеников оборудовали два спортзала, актовый зал, библиотеку, бассейн и мультимедийные кабинеты. Во дворе можно воспользоваться футбольным полем, волейбольной площадкой и беговой дорожкой. Рядом с образовательным учреждением также создали зону отдыха, для которой высадили деревья и кусты.

фото: gov.spb.ru


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