Макаров рассказал в Госдуме о зигующих бандеровцах, Александре Невском и кровоточащих иконах

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров 20 июля выступил в Госдуме с патриотической речью о спецоперации. Выступление длилось 11 минут.

ЗАКС.Ру обнаружил в нем сразу несколько скрытых заимствований. В речи депутата звучали фразы, очень похожие, а иногда и дословно совпадающие с фрагментами чужих интернет-постов. Макаров начал с того, что Россия столкнулась с суровыми вызовами.

"По замыслу глобалистов, настало время полного и окончательного решения "русского вопроса"", - воспроизвел выступающий фразу из статьи своего коллеги Геннадия Зюганова.

"Бандеровскую хунту, которая с 90-х годов прошлого века зиговала живодеру Бандере, целенаправленно, упорно, методично готовили для военной террористической атаки против нашей страны", - заметил единоросс.

Далее он принялся рассуждать о конфликте в Киево-Печерской лавре.

"Бандеровский режим пошел войной на Бога. Иконы кровоточат!" - возмутился Макаров.

Продолжение его мысли почти дословно совпало с фрагментом апрельского поста журналиста телеканала "Спас" Романа Голованова:

"Вот о чем сегодня в лавре плачет преподобный Феодосий Печерский, один из основателей и игуменов обителей. Замироточила икона святого. Плачет отче Феодосий, видя богохульство, бесчинство, безумие".

Вскоре единоросс зачитал уже заимствование из мартовского поста гендиректора "Спаса" Бориса Корчевникова:

"Это тьма. И эта ночь не будет короткой. Всмотримся в неё. И увидим: то, что сделали с Украинской церковью, планируют сделать со всем православием и всем мировым христианством".

Тут же близко к оригиналу была пересказана другая мартовская заметка Корчевникова:

"ВСУ бьют по храмам и монастырям прицельно, безо всякого военного смысла, просто от ненависти к русскому миру, от ненависти к нашей православной церкви. И это они делали десятилетиями, выбивая стальными прутьями из храмов верующих, избивая и убивая священников. А сатанинские капища, обнаруженные на позициях ВСУ, а чудовищные пытки людей, особенно наших военнопленных, а резка сала на Коране, а нацистская идеология, заградотряды, геноцид. И, согласитесь, всё это, их война — это битва с небом. А Россия, как и весь русский мир, с небом граничит".

Цитировал Макаров и сам себя. Он заявил, что "Россия — великая миродержавная сила, последняя надежда Бога на планете Земля". Эту фразу и разные ее вариации депутат неоднократно произносил еще в бытность спикером Заксобрания Петербурга.

"Россия сейчас стремится сохранить свою самобытность, свою веру. Разве не за это сражался святой благоверный князь Александр Невский? Разве не за это сражались наши великие предшественники на Куликовом поле?" - продолжил Макаров выступление с думской трибуны.

Это скрытая цитата выступления патриарха Кирилла на трапезе в честь праздника Входа Господня в Иерусалим. Правда, единоросс ее дополнил. К борцам за веру, помимо Александра Невского и воинов с Куликова поля он добавил погибшего полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова.

"Разве не за это отдал свою жизнь Герой России милиционер Магомед Нурбагандов? Два его последних слова "Работайте, братья", они были сказаны, когда он уже стоял перед Богом", - рассказал депутат.

Макаров вспомнил о "марше справедливости" ЧВК "Вагнер". По его словам, колонна мятежников "шла не по асфальту, она шла не по трассе "Дон". Она шла по сердцам людей наших". Эту аллегорию единоросс позаимствовал из Telegram-канала бывшего командира батальона "Восток" Александра Ходаковского.

В конце выступления Макаров выразил полную поддержку Владимиру Путину и поблагодарил руководителей всех фракций за сплоченность вокруг президента, особенно — Владимира Васильева из "Единой России".

Сергей Еремеев, фото: пресс-служба Государственной думы