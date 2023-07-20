В Москве закроется посольство Исландии

Российский МИД получил уведомление от временного поверенного в делах Исландии в РФ Магнуса Ханессона. В документе говорится о приостановке работы исландского посольства в Москве начиная с 1 августа, передает РИА "Новости". С последнего месяца лета Ханессон будет осуществлять свои функции из Рейкьявика.

Решение о закрытии посольства в Москве исландское правительство приняло в середине июня. Оно продиктовано тем, что уровень взаимоотношений обеих стран, по оценке исландской стороны, находится на историческом минимуме.

В МИД Исландии подчеркнули, что закрытие учреждения не тождественно разрыву дипломатических отношений.

фото: pixabay