ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:52

В Москве закроется посольство Исландии

фото ЗакС политика В Москве закроется посольство Исландии

Российский МИД получил уведомление от временного поверенного в делах Исландии в РФ Магнуса Ханессона. В документе говорится о приостановке работы исландского посольства в Москве начиная с 1 августа, передает РИА "Новости". С последнего месяца лета Ханессон будет осуществлять свои функции из Рейкьявика.

Решение о закрытии посольства в Москве исландское правительство приняло в середине июня. Оно продиктовано тем, что уровень взаимоотношений обеих стран, по оценке исландской стороны, находится на историческом минимуме.

В МИД Исландии подчеркнули, что закрытие учреждения не тождественно разрыву дипломатических отношений.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама