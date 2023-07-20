Депутат Луговой предложил ранжировать иноагентов по степени их опасности

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой представил коллегам доклад, в котором предлагаются новые законодательные меры по отношению к иностранным агентам.

Автор считает необходимым поделить иностранных агентов на несколько групп "по степени риска и ущерба от их деятельности". Представляющие наибольшую опасность для государства, по мнению Лугового, должны образовать некую красную зону. К ним он хочет "применять меры противодействия и наказания по высшим мерам".

Кроме того, либерал-демократ составил свой список потенциальных иноагентов. В него, в частности, вошли сервис "Яндекс.Музыка", издательство "Эксмо-АСТ", региональное издание 7х7, "Ельцин-Центр" и правозащитная организация "Команда против пыток".

фото: duma.gov.ru