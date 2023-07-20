Петербургские единороссы поддержат думский закон о шуме машин в ночное время

Госдума 20 июля в первом чтении приняла законопроект, по которому региональные власти вправе вводить штрафы для автовладельцев за шум в ночное время. Петербургские единороссы во главе с Сергеем Боярским высказались в поддержку инициативы, поскольку находят сформулированную в ней проблему актуальной для города.

"Было много попыток с проблемой справиться, и я хочу поблагодарить коллег из Москвы, которые делают важный шаг в этом направлении. Мы готовы подключиться, чтобы покончить с ночной вакханалией на дорогах нашего города", - приводит комментарий Боярского пресс-служба реготделения "ЕдРа".

Законопроект внесла Мосгордума. Согласно тексту документа, региональные правительства должны быть наделены полномочием самостоятельно устанавливать величину штрафов за ночной шум от автомобилей. Авторы считают, что размер штрафов должен зависеть от мощности двигателя транспортного средства. Производство по такого рода "административкам" инициаторы законопроекта хотят упростить.

Фото: ЗАКС.Ру