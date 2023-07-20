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Новости 20 июля, 20:55

Суд арестовал москвича за попытку поджечь мавзолей Ленина

фото ЗакС политика Суд арестовал москвича за попытку поджечь мавзолей Ленина

Таганский суд Москвы постановил отправить в СИЗО Константина Страчукова, которого обвиняют в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. 

По версии следствия, фигурант в понедельник вечером попытался поджечь мавзолей Ленина на Красной площади. Для этого, находясь в неадекватном состоянии, он бросил в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью. Результата злоумышленник не достиг. Теперь ему грозит до семи лет заключения. Об этом писал ТАСС.

Возбуждению уголовного дела предшествовала "административка": при задержании Страчуков оказал сопротивление правоохранителям. Это расценили как неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП).

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram


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