Суд арестовал москвича за попытку поджечь мавзолей Ленина

Таганский суд Москвы постановил отправить в СИЗО Константина Страчукова, которого обвиняют в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, фигурант в понедельник вечером попытался поджечь мавзолей Ленина на Красной площади. Для этого, находясь в неадекватном состоянии, он бросил в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью. Результата злоумышленник не достиг. Теперь ему грозит до семи лет заключения. Об этом писал ТАСС.

Возбуждению уголовного дела предшествовала "административка": при задержании Страчуков оказал сопротивление правоохранителям. Это расценили как неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП).

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram