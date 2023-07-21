Полиция сообщила о задержании подозреваемого в попытке взорвать банкомат в Колпино

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в попытке взрыва банкомата "Сбербанка" в Колпино, сообщила 21 июля пресс-служба МВД. По факту произошедшего следователь ОМВД по Колпинскому району возбудил уголовное дело о об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

Подозреваемый был задержан поблизости от дома № 114 по проспекту Металлистов. "В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Данные предметы изъяты и направлены на экспертизу", — приводит пресс-служба слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Правоохранители заподозрили задержанного в причастности к безуспешной попытке вскрытия банкомата, произошедшей 14 июля в Калининском районе Петербурга. В тот момент внутри аппарата находилось более трех миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о попытке кражи (ст. 30 — ст. 158 УК РФ).

"В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", — заявила Волк.

Попытка подорвать банкомат случилась в ночь на 19 июля в отделении "Сбербанка" на бульваре Трудящихся в Колпинском районе Петербурга. Неизвестный мужчина поставил белый пакет между устройством и стеной и поджег, после чего удалился. В результате оказались повреждены окна и двери, сам аппарат пострадал незначительно.

Фото: Telegram-канал МВД МЕДИА" (скриншот видеозаписи)