На праздник ко дню города Колпино потратят до 6,3 млн рублей

Администрация МО "Колпино" собирается потратить на празднование 301-летия города до 6,3 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 21 июля. На 9 сентября для колпинцев организуют шествие, праздничную программу для детей и четырехчасовой концерт.

На вечерний концерт позовут трех хедлайнеров. Заказчикам представлен выбор. Либо это будут Клава Кока, Мот и Люся Чеботина, либо Hammali & Navai, Jony и Galibri & Mavik, либо Anna Asti, Zivert и Dabro, либо Мари Краймбери, Ramil’ и Mary Gu, либо Guma, Temnee и Elina Chaga. Каждый должен выступать не менее часа. Их оценили в 1,3 млн рублей. Также со сцены гостей мероприятия будут развлекать вокально-инструментальные ансамбли, вокалисты и другие коллективы. В прошлом году, когда отмечалась круглая дата, главными звездами вечера стал Shaman и Iowa.

В рамках детской программы запланированы выступления детских танцевальных коллективов, клоунов, вокально-эстрадного исполнителя. Еще для детей будут работать батуты, аттракционы "Борцовский ринг" и "Зорб", а также зона "Игротека", где будут гигантские шахматы, настольный теннис и сектор кривых зеркал.

Традиционное шествие пройдет днем. Участникам раздадут значки с символикой города, а некоторым достанутся шапочки-конфедератки. Еще для шествия закупят не менее 70 атласных лент с надписью "Наставник города Колпино".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру