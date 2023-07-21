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Муниципал 14:50

На праздник ко дню города Колпино потратят до 6,3 млн рублей

фото ЗакС политика На праздник ко дню города Колпино потратят до 6,3 млн рублей

Администрация МО "Колпино" собирается потратить на празднование 301-летия города до 6,3 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 21 июля. На 9 сентября для колпинцев организуют шествие, праздничную программу для детей и четырехчасовой концерт.

На вечерний концерт позовут трех хедлайнеров. Заказчикам представлен выбор. Либо это будут Клава Кока, Мот и Люся Чеботина, либо Hammali & Navai, Jony и Galibri & Mavik, либо Anna Asti, Zivert и Dabro, либо Мари Краймбери, Ramil’ и Mary Gu, либо Guma, Temnee и Elina Chaga. Каждый должен выступать не менее часа. Их оценили в 1,3 млн рублей. Также со сцены гостей мероприятия будут развлекать вокально-инструментальные ансамбли, вокалисты и другие коллективы. В прошлом году, когда отмечалась круглая дата, главными звездами вечера стал Shaman и Iowa. 

В рамках детской программы запланированы выступления детских танцевальных коллективов, клоунов, вокально-эстрадного исполнителя. Еще для детей будут работать батуты, аттракционы "Борцовский ринг" и "Зорб", а также зона "Игротека", где будут гигантские шахматы, настольный теннис и сектор кривых зеркал. 

Традиционное шествие пройдет днем. Участникам раздадут значки с символикой города, а некоторым достанутся шапочки-конфедератки. Еще для шествия закупят не менее 70 атласных лент с надписью "Наставник города Колпино". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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