Снесенное здание XIX века в Ломоносове хотят лишить охраны

Служебное здание постройки середины XIX века на Манежной улице, 6 (Ломоносов) могут снять с государственной охраны. Это следует из новейшей историко-культурной экспертизы объекта, о чем пишет "Канонер".

Особенность ситуации состоит в том, что сооружения, имеющего статус выявленного памятника, де-факто уже не существует. Причем издание утверждает, что снесли его в 2018 году вопреки градозащитному законодательству, без согласования с профильным комитетом.

"Функция определила ее типовое для военного ведомства середины ХIХ века, утилитарное, без декоративных элементов и стилевых характеристик, решение", - говорится в тексте экспертизы.

Характерно, что автор предыдущей экспертизы, напротив, рекомендовал сохранить за объектом статус памятника и, соответственно, государственную охрану.

До того, как стать заброшенной, постройка использовалась в качестве склада для военторга. В дореволюционной России она служила мастерской Волынского полка.

фото: Mary, Citywalls.ru

фото: Citywalls