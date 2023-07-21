ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:14

Дорожный полицейский в Петербурге погиб при оформлении аварии

фото ЗакС политика Дорожный полицейский в Петербурге погиб при оформлении аварии

Минувшей ночью авария в Пушкинском районе Петербурга, на кольцевой автодороге унесла жизнь сотрудника ГИБДД. Об этом сообщил региональный главк полиции.

Первоначально уборочный "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем Cadillac. В этом ДТП никто не пострадал. Когда подоспевший правоохранитель занялся оформлением происшествия, в него и в участников аварии влетел джип Hyundai.

Сотрудник ГИБДД скончался от полученных травм. Врезавшийся в него водитель, по данным силовиков, только в нынешнем году уже трижды нарушал правила дорожного движения и привлекался за это к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама