Дорожный полицейский в Петербурге погиб при оформлении аварии

Минувшей ночью авария в Пушкинском районе Петербурга, на кольцевой автодороге унесла жизнь сотрудника ГИБДД. Об этом сообщил региональный главк полиции.

Первоначально уборочный "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем Cadillac. В этом ДТП никто не пострадал. Когда подоспевший правоохранитель занялся оформлением происшествия, в него и в участников аварии влетел джип Hyundai.

Сотрудник ГИБДД скончался от полученных травм. Врезавшийся в него водитель, по данным силовиков, только в нынешнем году уже трижды нарушал правила дорожного движения и привлекался за это к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру