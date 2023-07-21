Суд признал недействительным решение "собрания собственников" дома в Кировском районе

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая вступилась за собственников квартир в доме №112А по улице Лени Голикова.

Жильцы пожаловались на то, что от их имени было вынесено решение "общего собрания собственников дома". Сами они на таком мероприятии не присутствовали, не были в курсе его проведения и не ставили подписи в листах голосования, передает пресс-служба надзорного ведомства. Более того, жильцов не ознакомили с вынесенным на "собрании" решением в положенные законом временные рамки.

Суд счел, что хозяева квартир столкнулись с нарушением жилищных прав, и признал недействительным решение "собрания".

Фото: ЗАКС.Ру