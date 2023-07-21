В Петербурге начал работу новый причал "Крестовский остров"

С нового причала "Крестовский остров" на набережной Мартынова 21 июля отправился первый рейс, о чем сообщил ТАСС. Таким образом в городе появились два новых туристических маршрута: Елагин остров связали с Васильевским островом и парком 300-летия Петербурга.

"Это маршруты "Тайны северных островов" и "Круиз впечатлений", которые работают по системе Hop-on Hop-off", - рассказал гендиректор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов.

В его компании рассчитывают до конца года обслужить свыше десяти тысяч пассажиров. Для них в том числе предусмотрен билет на целый день с безлимитным числом поездок. Актуален также двухчасовой круговой рейс.

По каждому из маршрутов в день будет совершаться четыре отправления на двухпалубных теплоходах-ресторанах. Клиентам обещают, что заполняемость судов не будет влиять на график.

Фото: ЗАКС.Ру