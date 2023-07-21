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Новости 17:59

Суд закрыл дело петербуржца, "заминировавшего" свой багаж в Пулково

фото ЗакС политика Суд закрыл дело петербуржца, "заминировавшего" свой багаж в Пулково

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по делу Владимира Зуева, в июне на территории аэропорта Пулково сообщившего ложную информацию о якобы заложенной взрывчатке в его ручной клади. Об этом пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Дело по ч. 2 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) закрыли ввиду примирения Зуева и компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом. Последняя подала соответствующее ходатайство.

Фигурант принес извинения представителям ВВСС и возместил ущерб. Из-за его шутки на место происшествия 19 июня пришлось вызывать полицейских и росгвардейцев. Прибывшие силовики убедились в том, что бомба в личных вещах Зуева отсутствует.

Фото: ЗАКС.Ру


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