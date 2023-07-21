В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства по рождению за экстремизм

Группа сенаторов внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий возможность лишения гражданства тех, кто получил его по рождению. Документ размещен 21 июля. По задумке авторов, законопроект поможет повысить гарантии равенства граждан перед законом. Законопроект подготовили Сергей Цеков от Крыма, Ольга Бас от ЛНР, а также Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя.

Сенаторы в пояснительной записке указывают, что сейчас законом предусмотрено лишение гражданства для тех, кто приобрел его на основании федерального закона, международного договора или приема в гражданство, за совершение преступления или приготовлению к нему, а также за действия, которые представляют угрозу нацбезопасности. В качестве примера авторы документа приводят дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил.

"Проектом федерального закона предлагается распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации ", - говорится в пояснительной записке.

Сам законопроект предполагает изменения в трех статьях закона "О гражданстве Российской Федерации". Например, фразу "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его" хотят дополнить припиской "за исключением случаев…" Отметим, аналогичный пункт о недопустимости лишения гражданства прописан в Конституции. Вносить изменения в основной закон страны сенаторы не предлагают.

Законопроект предусматривает возможность лишения гражданства фигурантов уголовных дел по статьям о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), дискредитации армии (ст. 280.3 УК), и статьям о терроризме и экстремистской деятельности.

Инициативу уже раскритиковал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он отметил, что авторам подобных документов следует задуматься, могут ли они занимать свои места и заниматься законотворчеством.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру