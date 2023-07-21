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Новости 18:36

Смольный хочет увеличить стоимость школьного питания в 2024 году

фото ЗакС политика Смольный хочет увеличить стоимость школьного питания в 2024 году

Комитет по образованию Петербурга подготовил проект постановления правительства города о стоимости школьного питания в I квартале 2024 года. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Согласно документу, завтрак в начальной школе будет стоить 99,9 рублей, обед - 149,8 рублей, а комплексный обед - 249,7 рублей. Для остальных учеников цены выше: завтрак - 117,6 рублей, обед - 176,4 рублей, комплексный обед - 294 рубля. 

Для кадетских классов установлена другая стоимость. В 5-8 классах придется платить 152,8 рублей за завтрак, 229,2 рубля за обед и 382 рубля за комплексный обед. В 9-11 классах: 172,1 рублей, 268,1 рублей и 430,2 рублей соответственно.

Напомним, в 2023 году завтрак в начальной школе Петербурга стоит 96,9 рублей, а обед - 145,3 рубля. Для остальных школьников 113,9 рублей стоит завтра, а обед - 170,8 рублей. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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