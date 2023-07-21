Дом-памятник в центре Петербурга получил новый лифт

В доме №11 по Фурштатской улице, который признан выявленным памятником ("Доходный дом Зайцевых"), установили новый лифт повышенной вместимости и грузоподъемности. Он заменил собой подъемник, появившийся здесь впервые лишь в советскую эпоху, сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.
Новый лифт способен двигаться со скоростью один метр в секунду и приспособлен для незрячих людей.
"На дверях предусмотрены фотоэлементы – датчики, позволяющие предотвратить преждевременное закрытие дверей", - рассказал вице-губернатор.
Четырехэтажный дом Зайцевых в неорусском стиле был построен в 1880-х годах по проекту архитектора Николая Беккера.
Всего на модернизацию лифтового оборудования в этом году Смольный выделил 6 млрд рублей.