Дом-памятник в центре Петербурга получил новый лифт

В доме №11 по Фурштатской улице, который признан выявленным памятником ("Доходный дом Зайцевых"), установили новый лифт повышенной вместимости и грузоподъемности. Он заменил собой подъемник, появившийся здесь впервые лишь в советскую эпоху, сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

Новый лифт способен двигаться со скоростью один метр в секунду и приспособлен для незрячих людей.

"На дверях предусмотрены фотоэлементы – датчики, позволяющие предотвратить преждевременное закрытие дверей", - рассказал вице-губернатор.

Четырехэтажный дом Зайцевых в неорусском стиле был построен в 1880-х годах по проекту архитектора Николая Беккера.

Всего на модернизацию лифтового оборудования в этом году Смольный выделил 6 млрд рублей.

фото: Telegram-канал Анатолия Повелия / Telegram (скриншот видео)