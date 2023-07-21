В Калининском районе Петербурга за полгода украли больше всего люков

Петербургский комитет по энергетике подсчитал, сколько канализационных люков было украдено в городе за первые шесть месяцев года, и сравнил данные со статистикой за первое полугодие прошлого и позапрошлого годов.

За два года число таких краж упало многократно: в 2021 году зафиксировано 108 случая, в 2022 году - 21, а в этом году люков пока украли только 10.

С января лидирует в этом антирейтинге Калининский район. Что характерно, все шесть инцидентов имели место по одному и тому же адресу: улица Черкасова, 6. Максимальная ответственность за подобное деяние представляет собой два года заключения.

Из-за падения интереса злоумышленников к крышкам из металла Водоканал не перестал держать проблему на особом контроле. Повышенное внимание к ней объясняется опасностью открытых люков для здоровья граждан и безопасности дорожного движения.

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