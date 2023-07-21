Следователи изучают инцидент с затоплением катера в Петербурге

Правоохранители заинтересовались аварией на воде, которая случилась в Петербурге с моторной лодкой. Следователи изучают причины и обстоятельства ее затопления возле Большого Петровского моста, о котором стало известно 21 июля.

Как сообщает западное МСТУ СК, доследственная проверка связана с возможным оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Силовики смогли установить, что никто из четырех человек, находившихся на арендованном судне, не имел судоводительских прав. После того, как в катер начала просачиваться вода, все четверо сумели его благополучно покинуть. Пострадавших нет.

Фото: ЗАКС.Ру