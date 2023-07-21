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Новости 20:37

Улица Доблести получила почти две сотни энергосберегающих фонарей

фото ЗакС политика Улица Доблести получила почти две сотни энергосберегающих фонарей

В Красносельском районе Петербурга модернизировали систему освещения на еще одной улице: после Брестского бульвара реконструировали наружное освещение на улице Доблести. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Теперь улицу освещают 194 современных светодиодных энергосберегающих светильника. Кроме того, специалисты установили 96 опор и провели 6,5 километров новых линий электропередач.

Ранее местные жители жаловались на недостаточное освещение "карманов" и проездов, соединенных с улицей.

До конца года в районе также обновят систему освещения на улице Рихарда Зорге.

фото: gov.spb.ru


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