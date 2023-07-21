Иноагентами признали Константина Борового* и Михаила Козырева**

Министерство юстиции РФ вечером 21 июля объявило иностранными агентами политического деятеля Константина Борового*, журналиста Михаила Козырева**, Александра Литвинова*** , бывшего члена Общественной палаты Павла Суляндзигу****, издание 7х7*****, организацию "Омское гражданское объединение"****** и НКО "Право каждого"*******.

В вину Козыреву**, в частности, ставится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Боровой*, по мнению Минюста, сочувствовал террористическим атакам Украины. Региональное издание 7х7*****, в числе прочего, провинилось распространением материалов других иноагентов.

Отметим, что министерство не пополняло свой перечень иноагентов в течение последних трех недель.

*Минюст внес Константина Борового в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Михаила Козырева в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Александра Литвинова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Павла Суляндзигу в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес 7х7 в единый реестр иноагентов

******Минюст внес "Омское гражданское объединение" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес "Право каждого" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру