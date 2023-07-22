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Новости 11:35

Смольный намерен закупить 760 тысяч доз вакцин от гриппа

фото ЗакС политика Смольный намерен закупить 760 тысяч доз вакцин от гриппа

Власти Петербурга намерены закупить более 700 тысяч доз вакцин от гриппа, следует из опубликованного 21 июля сообщения аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

"Для достижения целевого показателя Санкт-Петербургом будет организована дополнительная закупка гриппозных вакцин для взрослого населения в количестве 760 тысяч доз", — говорится в распространенном сообщении.

В целом Эргашев поручил комитету по здравоохранению обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 60 % петербуржцев. При этом медикам следует уделить особое внимание горожанам из группы риска, привив не менее 75 % из их числа.

В основном вакцину централизованно поставит Министерство здравоохранения за счет федеральной казны. В свою очередь, Петербург планирует дополнительно закупить из собственных средств 760 тысяч доз вакцин от гриппа для взрослых жителей.

Фото: pixabay


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