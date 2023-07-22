Смольный намерен закупить 760 тысяч доз вакцин от гриппа

Власти Петербурга намерены закупить более 700 тысяч доз вакцин от гриппа, следует из опубликованного 21 июля сообщения аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

"Для достижения целевого показателя Санкт-Петербургом будет организована дополнительная закупка гриппозных вакцин для взрослого населения в количестве 760 тысяч доз", — говорится в распространенном сообщении.

В целом Эргашев поручил комитету по здравоохранению обеспечить вакцинацию от гриппа не менее 60 % петербуржцев. При этом медикам следует уделить особое внимание горожанам из группы риска, привив не менее 75 % из их числа.

В основном вакцину централизованно поставит Министерство здравоохранения за счет федеральной казны. В свою очередь, Петербург планирует дополнительно закупить из собственных средств 760 тысяч доз вакцин от гриппа для взрослых жителей.

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