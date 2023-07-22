Скончался глава поставщика оборудования для СОРМ

В возрасте 40 лет скончался глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, рассказала компания 22 июля в своем Telegram-канале. В структуру холдинга входит группа компаний "Цитадель", которую связывают с разработками в системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

"С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава "ИКС Холдинга", известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников", — сообщила компания.

Как уточнили в "ИКС Холдинге", предварительной причиной смерти указана остановка сердца.

Как уточнил Telegram-канал Baza, тело Черепенникова нашли минувшей ночью в офисе на Мичуринском проспекте в Москве.

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