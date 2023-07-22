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Петербургский завод Hyundai останется в простое до августа

фото ЗакС политика Петербургский завод Hyundai останется в простое до августа

Завод южнокорейского автопредприятия Hyundai в Петербурге останется в режиме простоя до конца июля, сообщил в субботу ТАСС со ссылкой на городской центр занятости.

Как уточнили агентству, до конца июля в простое будут находиться 476 работников. Это соответствует приблизительно половине штатного состава сотрудников, отметили в предприятии.

"О планах по сокращению персонала на данный момент предприятие cлужбу занятости не уведомляло. С предприятием ведется постоянное взаимодействие", — уточнили в центре занятости.

В центре занятости также сообщили, что до конца июля в режиме простоя находятся 53 сотрудника завода двигателей "Хендэ Виа Рус". "Уведомление о сокращении сотрудников работодатель не направлял", — уточнили в службе.

Фото: unsplash


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