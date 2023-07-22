Петербургские власти купили более 1 600 квартир для очередников и льготников

С начала 2023 года петербургские власти приобрели более 1,6 тысячи квартир для льготников и граждан, находящихся в очереди за жильем, рассказала 22 июля пресс-служба губернатора Александра Беглова. Речь идет о приблизительно 17 миллионах квадратных метров.

"В 2023 году город приобрел порядка 17 миллионов квадратных метров "социального" жилья для льготников и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По уже заключенным госконтрактам в городскую собственность поступят 1 623 квартиры", — сообщили в Смольном.

В целом ожидается поступление в жилищный фонд Петербурга 1 426 однокомнатных квартир, а также 20 студий, 73 двухкомнатных, 85 трехкомнатных, 15 четырехкомнатных и четырех пятикомнатных квартир. Более тысячи квартир предназначаются для детей-сирот. Кроме того, 80 квартир отдельно оборудованы для людей, пользующихся креслом-коляской.

В Смольном отметили, что город готов покупать как строящиеся квартиры, так и уже существующие. Сейчас городские власти готовятся подписать новые договоры о покупке жилья.

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