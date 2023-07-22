В зоне СВО погиб военкор Журавлев

Сотрудник РИА "Новости" Ростислав Журавлев погиб при обстреле с украинской стороны, сообщило агентство 22 июля. Также ранения получили фотокорреспондент Константин Михальчевский, а также съемочная группа "Известий" в составе корреспондента Романа Польшакова и оператора Дмитрия Шикова.

Как сообщается, обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки. Как уточнили "Известия", Польшаков получил перелом ноги, а также осколочные ранения ноги, живота и спины. У Шикова диагностированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Также Общественная палата попросила о присвоении погибшему Журавлеву ордена Мужества, сообщил РИА "Новости" член ОП Александр Малькевич. Малькевич назвал произошедшее страшным ударом лично для себя. "Безусловно, ОП России ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества. Но дело даже не в награде, на мой взгляд, он входил совершенно однозначно в десятку ведущих военкоров нашей страны", — отметил он.

Фото: Telegram-канал "Нежурка"