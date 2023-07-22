В Петербурге суд арестовал обвиняемого в похищении стремянок

Калининский районный суд Петербурга арестовал на два месяца обвиняемого в неоднократном похищении стремянок, сообщила 22 июля объединенная пресс-служба города судов. Уголовное дело против Алексея Романенко возбуждено по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам следствия, с начала июля подозреваемый похитил стремянки из ресторана "Токио Сити" и магазина "Зайди — увидишь" на общую сумму 36 тысяч рублей. Также существует вероятность, что еще в марте Романенко мог похитить стремянку из магазина "Улыбка радуги" на сумму свыше 9,5 тысячи рублей, следует из сообщения судебной пресс-службы.

В суде Романенко сообщил, что женат, при этом детей на иждивении не имеет. Для себя он просил более мягкую по сравнению с арестом меру пресечения.

Суд просьбам Романенко не внял и заключил его под стражу до 20 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру