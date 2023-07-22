Один человек погиб при обрушении моста в Ленобласти

Один человек погиб при обрушении деревянного моста в Луге, сообщила 22 июля администрация Ленинградской области. Согласно сообщению, еще пять человек пострадали при инциденте.

"При обрушении деревянного моста в Луге во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" от полученных травм один человек скончался", — говорится в опубликованном сообщении.

Три человека получили травмы средней степени тяжести. Еще двое потерпевших самостоятельно обратились в местную больницу, сведений об их состоянии нет. Тем не менее, согласно заявлению администрации, угроза жизни для пострадавших отсутствует.

Как уточнил портал 47news, обрушение моста произошло во время прохода по реке ладьи с аниматоршей, исполнявшей роль княгини Ольги. По информации издания, на переправе собрались зрители, после чего та обрушилась.

Следственное управление Следкома возбудило доследственную проверку в связи с инцидентом. "Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в ведомстве.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"