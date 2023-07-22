Госдума рассмотрит вопрос взаимодействия в мессенджерах должников с коллекторами

Государственная дума намерена дополнить закон "О взыскании" поправками, регламентирующими общение должников с коллекторами посредством мессенджеров, сообщил 22 июля РБК. Согласно проекту, гражданин сможет получать какое угодно количество сообщений в день при условии, что он ответил на первое.

Как уточнило издание, ответ заемщика на сообщение коллектора будет считаться одним случаем контакта. После этого представитель коллекторского агентства получит право отправлять бесчисленное количество сообщений, пока диалог не будет завершен.

В настоящее время закон устанавливает ограничения для общения кредитора с заемщиком. Согласно норме, допускается не более одной личной встречи в неделю и не более одного телефонного звонка в день, причем разрешено не более двух звонков в неделю и восьми в месяц.

На прошлой неделе в Петербурге приговорили к реальным срокам двух коллекторов по делам о вымогательстве и нарушении неприкосновенности жилища.

Фото: ЗАКС.Ру