ЛДПР внесет законопроект о госномерах для самокатов

Фракция ЛДПР в Государственной думе подготовила законодательные поправки, предусматривающие введение номерных государственных знаков для электросамокатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена партии Владимира Сипягина.

"Необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновении с пешеходом на тротуаре или зебре", - рассказал он изданию.

По мысли либерал-демократов, без номерных знаков пользователям самокатов нельзя появляться на городских дорогах. Правило предлагается также распространить на обладателей моноколес. Сипягин считает, что перемещение на электросамокатах в дождь нужно запретить в принципе.

Фото: ЗАКС.Ру