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Новости 14:58

Из-за проб на холеру троих жителей Ленобласти посадили на карантин

фото ЗакС политика Из-за проб на холеру троих жителей Ленобласти посадили на карантин

Врачи в Ленинградской области назначили домашний карантин троим жителям региона, которые контактировали с подхватившими холеру в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба региона. У всех троих взяли пробы. До появления результатов исследования им нельзя будет выходить на улицу.

Клинические проявления у посаженных на карантин отсутствуют.

Первый случай холеры в Тамбовской области зафиксировали 20 июля: инфекцию обнаружили у гражданина Индии. После этого в Тамбове временно запретили использовать воду из реки Цны.

Фото: ЗАКС.Ру


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