В Кронштадте вышедший "в народ" Путин заявил, что люди ему важнее карантина

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 июля посетили Кронштадт. Вместе они решили сделать фотосессию в толпе людей. В частности, для того, чтобы сфотографироваться, возле Морского собора к ним подходили молодожены. Мероприятие осветила пресс-служба Кремля. Лидеров двоих государств сопровождал губернатор Александр Беглов.

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников поинтересовался у Путина, как тот относится к нахождению в толпе в период действующих карантинных мер.

"Люди важнее, чем карантин", - ответил журналисту глава государства.

Отметим, что президенту России иногда свойственно выступать на значительном отдалении от публики и физически дистанцироваться от собеседников за длинным столом.

фото: kremlin.ru