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По делу о смертельном крушении катера в Финском заливе задержали двоих человек

фото ЗакС политика По делу о смертельном крушении катера в Финском заливе задержали двоих человек

Правоохранители задержали двоих человек, фигурирующих в деле о затоплении катера в Финском заливе. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Задержали 39-летнего капитана и 44-летнего организатора мероприятий на судне.

Происшествие случилось 21 июля, судно затонуло с девятью людьми на борту. Один из них скончался. Дело завели по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи будут просить суд об избрании мер пресечения фигурантам.

Фото: ЗАКС.Ру


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