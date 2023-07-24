Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении петербурженки мигрантами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после сообщений о том, что в коммунальной квартире на Васильевском острове мигрант якобы избил местную жительницу, рассказали вечером 23 июля в силовом ведомстве. Причиной конфликта петербурженка назвала отказ оппонента мыть за собой туалет.

О происшествии ранее сообщал портал "Мегаполис". Петербурженка уточнила изданию, что уже более шести лет проживает в своей комнате в коммунальной квартире. В двух соседних комнатах, по ее словам, проживают мигранты. При этом из слов горожанки следует, что она на протяжении более чем четырех лет пытается договориться с соседями об уборке общих мест, но безрезультатно.

"Жительница Василеостровского района Санкт-Петербурга подверглась избиению со стороны мигрантов за просьбу делать уборку в местах общего пользования в коммунальной квартире. Женщина пожаловалась, что живет в страхе в связи с продолжающимися угрозами", — описали ситуацию в Следственном комитете.

По факту происшедшего Главное следственное управление СК по Петербургу организовало доследственную проверку. Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и, в частности, проверить, на каких основаниях мигранты находятся в России. Ход и результаты расследования будут контролироваться в центральном аппарате Следкома.

Фото: Telegram-канал "Следком"