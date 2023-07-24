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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении петербурженки мигрантами

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении петербурженки мигрантами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после сообщений о том, что в коммунальной квартире на Васильевском острове мигрант якобы избил местную жительницу, рассказали вечером 23 июля в силовом ведомстве. Причиной конфликта петербурженка назвала отказ оппонента мыть за собой туалет.

О происшествии ранее сообщал портал "Мегаполис". Петербурженка уточнила изданию, что уже более шести лет проживает в своей комнате в коммунальной квартире. В двух соседних комнатах, по ее словам, проживают мигранты. При этом из слов горожанки следует, что она на протяжении более чем четырех лет пытается договориться с соседями об уборке общих мест, но безрезультатно.

"Жительница Василеостровского района Санкт-Петербурга подверглась избиению со стороны мигрантов за просьбу делать уборку в местах общего пользования в коммунальной квартире. Женщина пожаловалась, что живет в страхе в связи с продолжающимися угрозами", — описали ситуацию в Следственном комитете.

По факту происшедшего Главное следственное управление СК по Петербургу организовало доследственную проверку. Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и, в частности, проверить, на каких основаниях мигранты находятся в России. Ход и результаты расследования будут контролироваться в центральном аппарате Следкома.

Фото: Telegram-канал "Следком"


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