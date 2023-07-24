"Ведомости": Российские власти обдумывают отказ от принятия непопулярных инициатив перед выборами в 2024 году

Российские власти обсуждают возможность поставить на паузу принятие непопулярных законодательных инициатив с осени 2023 года, сообщили 24 июля "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП). Как уточнило издание, это связано с предстоящим стартом выборной кампании 2024 года.

Планы АП предусматривают введение моратория на принятие потенциально непопулярных мер с начала сентября 2023 по начало апреля 2024 года. Собеседники "Ведомостей" назвали такую практику нормальной и уже вполне сложившейся. Например, перед выборами губернаторов стараются следить за тем, чтобы глава региона не подписывал бумаги, которые могут вызвать негативный отклик граждан.

Решение о введении моратория пока только обсуждается в АП. В случае принятия в дальнейшем его должны будут довести до иных структур власти.

Как сообщил один из собеседников "Ведомостей", среди прочего планируется отложить на более поздний срок время вступления в силу ряда инициатив. В частности, он упомянул перенос Госдумой на 1 сентября 2024 года даты вступления в силу закона о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы при отсутствии у них билета, если они едут без сопровождающих лиц.

Фото: ЗАКС.Ру