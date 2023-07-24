В Петербурге прокуратура направила в суд дело о взятках в отношении сотрудницы жилищного агентства

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по делу о получении взяток за незаконные действия (бездействие) в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудницы жилагентства. В общей сложности речь идет о сумме более полутора миллионов рублей, сообщила 24 июля пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемая с 2014 года занимала должность начальника сектора по работе с договорами жилагентства Адмиралтейского района. По версии следствия, в период с 2017 по 2023 годы она ежемесячно получала средства за предоставление нежилых помещений, находящихся в городской собственности, в пользование без заключения договоров аренды.

"Общий размер полученных взяток превысил 1,6 миллиона рублей", — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Смольнинский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру