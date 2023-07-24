Коммунальная авария лишила воды десять тысяч человек в Тосненском районе

Почти половина населения в городе Никольское (Тосненский район Ленобласти) 24 июля остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает издание 78.ru. По сведеним журналистов, прорвало трубу диаметром 15 сантиметров.

В зону отключения воды попало свыше десяти тысяч человек, находящихся в 91 частном доме и 56 многоэтажках. Кроме того, авария коснулась двух детских садов.

Специалисты рассчитывают восстановить подачу воды к 20 часам понедельника. Согласно данным последней переписи, в Никольском проживает почти 22 тысячи человек.

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