Большую Морскую улицу подсветили энергосберегающими фонарями

Еще одна петербургская улица получила современное светодиодное освещение: как сообщает пресс-служба Смольного, таким образом поступили с Большой Морской улицей на отрезке от Исаакиевской площади и до самого конца. Работы городское правительство провело совместно с "Газпромом". Вице-губернатор Сергей Дрегваль считает, что модернизация освещения в центре города достигает сразу двух целей.

"Во-первых, устанавливаем светодиодные светильники, то есть добиваемся более ровного света и экономии на энергозатратах. И, во-вторых, благодаря чугунным опорам, сохраняем архитектурный облик исторической части города", - отметил чиновник.

Всего вдоль улицы установили 49 энергосберегающих источников света, включая декоративные фонари на металлических опорах. Ранее похожие работы провели на соседней Малой Морской улице и улице Пестеля.

фото: gov.spb.ru