Минпромторг: За месяц производство боеприпасов превысило показатель всего прошлого года

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал об актуальном положении дел в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, производство растет бурными темпами.

"Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года", - приводит рассказ чиновника РИА "Новости".

В свою очередь, производство военной тяжелой техники за первое полугодие уже превзошло показатели всего прошлого года. Говоря о предприятиях отрасли, Мантуров похвалил большинство из них за соблюдение тяжелых для выполнения сроков и объемов производства. Срывы сроков поставок тоже случаются, но проблема достаточно легко решается, добавил министр. Более серьезную проблему, по его мнению, представляет собой нехватка рабочих рук, которую он оценивает более чем в 16 тысяч кадров.

фото: kremlin.ru