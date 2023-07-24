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Новости 16:40

В Петербурге продлили запрет на запуск беспилотников

фото ЗакС политика В Петербурге продлили запрет на запуск беспилотников

Петербургское правительство продлило действие запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов, истекавшего 31 июля. Пользоваться дронами нельзя будет до 30 сентября включительно, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Ограничения не действуют в отношении органов публичной власти, организаций, занятых исполнением госзаказа, а также организаций, "действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов)".

Одновременно с этим в городе запрещается до конца сентября передвигаться на маломерных судах, включая гидроциклы, по некоторым водным артериям и их участкам. В частности, полностью запрещено движение по каналу Грибоедова, Крюкову каналу, Мойке, Фонтанке, Кронверкскому проливу и Зимней канавке. На Неве запрет действует на отрезке от Большого Обуховского (вантового) до Благовещенского мостов.

фото: pixabay


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