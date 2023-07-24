За неделю в Петербурге не осталось водоемов, подходящих для купания

Петербургский Роспотребнадзор провел еженедельный мониторинг состояния пляжей и воды в водоемах. В ведомстве сочли, что ни один из 24 проверенных пляжей по состоянию на понедельник 24 июля не годится для купания.

Неделю назад чиновники удовлетворились состоянием только одного водоема - Верхнего Суздальского озера напротив станции метро "Озерки".

Желающие погрузиться в воду горожане могут сделать это в Ленобласти: там, по последним данным Роспотребнадзора, пригодные для купания водоемы имеются сразу в восьми районах. В частности, во Всеволожском районе таковыми объявили озера Медное, Лемболовское и Коркинское.

Фото: ЗАКС.Ру