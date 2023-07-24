За год Беглов пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу в 37 раз

В еженедельном эфире на "Радио России" петербургский губернатор Александр Беглов рассказал об исполнении президентского поручения, согласно которому город должен полностью отказаться от котельных на угле и мазуте. Распоряжение претворят в жизнь до конца года.

Обновленные котельные будут работать в автоматическом режиме. При переключении на экологичные виды топлива потребителям обеспечат непрерывную подачу горячей воды и тепла.

"92% источников ГУП "ТЭК" уже работают на энергетически эффективных видах топлива. <...> За год выбросы в атмосферу вредных веществ сократятся в 37 раз"", - произнес чиновник в понедельник 24 июля.

По словам Беглова, впервые за последние восемь лет Юго-Западная ТЭЦ получила прибыль, составившую около 250 млн рублей. Часть этих денег в виде дивидентов пополнят городской бюджет.

Фото: ЗАКС.Ру