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Новости 19:09

За год петербургские дружинники помогли поймать более тысячи нарушителей

фото ЗакС политика За год петербургские дружинники помогли поймать более тысячи нарушителей

В течение всего предыдущего года народные дружины Петербурга помогли силовикам в задержании более тысячи правонарушителей. Такую статистику, озвученную на заседании городского правительства 24 июля, приводит пресс-служба Смольного.

Выполнение Петербургом госпрограммы по обеспечению правопорядка и безопасности в прошлом году губернатор Александр Беглов оценил высоко. Так, камеры видеонаблюдения помогли раскрыть свыше двух тысяч преступлений, а число угнанных автомобилей снизилось на 55%. По данным чиновников, уровень собственной безопасности устраивает почти 90% жителей города.

На сегодняшний день в мегаполисе функционирует 25 народных дружин, в которых задействованы в общей сложности около трех тысяч человек. По мнению Беглова, их следует более активно привлекать к поддержанию правопорядка.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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