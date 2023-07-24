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Новости 19:53

"Группа ЛСР" продала участок на Васильевском острове под строительство жилого комплекса

фото ЗакС политика "Группа ЛСР" продала участок на Васильевском острове под строительство жилого комплекса

В Петербурге завершилась сделка, в ходе которой компания "Строительный трест" приобрела у "Группы ЛСР" земельный участок для возведения жилого комплекса. Как сообщает пресс-служба компании, речь идет об участке площадью 3,97 га на Васильевском острове. Новое жилье будет относиться к улице Шкиперский проток в месте ее пересечения с Галерным проездом..

Стоимость сделки не раскрывается. В планы девелопера входит построить жилье высотой от 6 до 13 этажей. Проект будущего ансамбля из двенадцати домов подготовило бюро "Студия 44". Чиновники уже выдали разрешение на строительство.

"Мы приобрели земельный участок с замечательным архитектурным проектом - один из лучших на Васильевском острове", - считает гендиректор АО "СЗ "Строительный трест" Беслан Берсиров.

Застройщик взял на себя обязательство построить на территории школу и детский сад.

фото: pixabay


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