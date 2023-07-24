Кабмин хочет ввести выплаты семьям, чьи дети пострадали в приграничных регионах

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект указа, предусматривающего единовременные выплаты для несовершеннолетних, которые получили увечье во время военной спецоперации. Документ выложен на портале проектов нормативно-правовых актов, ему предстоит процедура общественного обсуждения.

Родителям пострадавших детей хотят выплачивать по 100 тысяч рублей. Правительство определит порядок получения денег. Уже сейчас известно, что новые выплаты никак не будут зависеть от иных форм соцподдержки участников СВО и их родных.

Предлагаемые компенсации адресованы семьям, чьи дети начиная с 24 февраля прошлого года получили ранение или травму. Речь идет о жителях приграничных двенадцати регионов, включая так называемые новые территории.

Фото: ЗАКС.Ру