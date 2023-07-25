Беглов назначил своего спецпредставителя на пост главы Терфонда ОМС

Главой Территориального фонда медицинского страхования Петербурга стал Константин Звоник, сообщили 25 июля в пресс-службе губернатора. Постановление о назначении подписал глава города Александр Беглов.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым с 26 июля на должность директора государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" назначен Константин Николаевич Звоник", — говорится в сообщении Смольного.

До последнего времени Звоник занимал пост специального представителя губернатора. В этом статусе он, среди прочего, участвовал в совещании по обмену опытом применения информационных технологий в медучреждениях, состоявшемся в начале июня с участием представителей Москвы. В должности спецпредставителя он пребывал с октября 2021 года. Говоря о Звонике, в Смольном отметили, что он окончил Первый медуниверситет имени академика Павлова.

Фото: Константин Звоник/ "ВКонтакте"