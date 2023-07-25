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Беглов назначил своего спецпредставителя на пост главы Терфонда ОМС

фото ЗакС политика Беглов назначил своего спецпредставителя на пост главы Терфонда ОМС

Главой Территориального фонда медицинского страхования Петербурга стал Константин Звоник, сообщили 25 июля в пресс-службе губернатора. Постановление о назначении подписал глава города Александр Беглов.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым с 26 июля на должность директора государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" назначен Константин Николаевич Звоник", — говорится в сообщении Смольного.

До последнего времени Звоник занимал пост специального представителя губернатора. В этом статусе он, среди прочего, участвовал в совещании по обмену опытом применения информационных технологий в медучреждениях, состоявшемся в начале июня с участием представителей Москвы. В должности спецпредставителя он пребывал с октября 2021 года. Говоря о Звонике, в Смольном отметили, что он окончил Первый медуниверситет имени академика Павлова.

Фото: Константин Звоник/ "ВКонтакте"


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