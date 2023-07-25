Кабмин поддержал предоставление льгот работодателям участников СВО

Правительство представило положительный отзыв на законопроект о предоставлении господдержки предприятиям малого и среднего бизнеса, нанимающим участников спецоперации в Донбассе, сообщил 25 июля РБК. Автором инициативы выступил член Совета Федерации от Петербурга Андрей Кутепов.

Сенатор предложил внести поправки в статью закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", касающуюся государственной поддержки компаний, занимающихся в сфере социального предпринимательства.

Сейчас на получение такой помощи может претендовать компании, нанимающие, в том числе, пенсионеров, инвалидов, малоимущих и других сотрудников из социально уязвимых категорий граждан. Условием для предоставления льгот выступает наличие в штате не менее половины таких работников, кроме того, они совокупно должны получать не менее четверти от общих расходов на выплату зарплаты.

Кутепов предложил расширить категорию социально уязвимых граждан на участников СВО, проходивших службу в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года. Также речь идет о сотрудниках ФСБ, действовавших на границе и в приграничных территориях с 24 февраля прошлого года, добровольцах и лицах, отправлявшихся в Донбасс "для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции".

Фото: ЗАКС.Ру