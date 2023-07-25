Петербург может недополучить около миллиарда рублей из-за проблем с групповыми визами из Китая

Сложности с получением групповых виз туристами из Китая могут негативно сказаться на наполнении казны Петербурга, сообщили 25 июля "Ведомости" со ссылкой на подсчеты участников рынка. При сохранении нынешней ситуации до конца летнего сезона город рискует потерять около одного миллиарда рублей.

Как уточнило издание, перед началом летнего сезона городские власти рассчитывали принять 100-150 тысяч туристов из Китая. Однако запуск механизма безвизовых групповых туристических поездок регулярно переносится, сейчас он отложен на август. В результате Северную столицу могут посетить меньше путешественников из КНР, что негативно скажется на поступлениях в бюджет.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты назвали цифры в пределах от 20 тысяч до 50-100 тысяч туристов из Китая, на приезд которых следует рассчитывать в августе и сентябре. Таким образом, относительно изначальных прогнозов снижение может составить от 50 тысяч до 80 тысяч не приехавших гостей.

Как отметили собеседники издания, в среднем один турист из Китая оставляет в Петербурге около 18 тысяч рублей. Отсюда они сделали вывод, что до конца сезона город может недополучить от 900 миллионов до 1,4 миллиарда рублей. Если же ситуация сохранится до конца года, то недополученные доходы составят от 1,8 миллиарда до 2,7 миллиарда рублей.

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