КС обязал работодателей предавать огласке решение суда об отмене дисциплинарного взыскания

Конституционный суд рассмотрел дело сотрудницы Челябинского государственного университета Елены Попковой. Ранее суд отменил решение вуза о назначении ей дисциплинарного взыскания за отсутствие на рабочем месте из-за отсутствия доказательств. Спустя несколько месяцев на информационных стендах сведения о дисциплинарных мерах в ее отношении оставались общедоступными. Заявительница сочла, что это нарушает ее право на защиту чести и доброго имени, но в судах предыдущих инстанций справедливости не нашла.

КС, рассмотрев случай Попковой, счел, что ее права действительно были нарушены. В постановлении имеется ссылка на статью 152 Гражданского кодекса.

"Признание незаконным приказа работодателя о применении к работнику дисциплинарного взыскания не может отменить состоявшегося ранее факта его издания. Однако в случае, когда такой приказ отменен судом за недоказанностью совершения работником дисциплинарного проступка, информация о таком проступке не может считаться достоверной", - говорится на сайте суда.

В обстоятельствах, в которые попала преподавательница, упомянутый приказ должен считаться недействительным с момента его издания, а его суть на стендах вуза должна опровергаться. В итоге КС решил, что дело уральской заявительницы подлежит пересмотру.

Фото: ЗАКС.Ру