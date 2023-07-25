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Новости 17:10

КС обязал работодателей предавать огласке решение суда об отмене дисциплинарного взыскания

фото ЗакС политика КС обязал работодателей предавать огласке решение суда об отмене дисциплинарного взыскания

Конституционный суд рассмотрел дело сотрудницы Челябинского государственного университета Елены Попковой. Ранее суд отменил решение вуза о назначении ей дисциплинарного взыскания за отсутствие на рабочем месте из-за отсутствия доказательств. Спустя несколько месяцев на информационных стендах сведения о дисциплинарных мерах в ее отношении оставались общедоступными. Заявительница сочла, что это нарушает ее право на защиту чести и доброго имени, но в судах предыдущих инстанций справедливости не нашла.

КС, рассмотрев случай Попковой, счел, что ее права действительно были нарушены. В постановлении имеется ссылка на статью 152 Гражданского кодекса.

"Признание незаконным приказа работодателя о применении к работнику дисциплинарного взыскания не может отменить состоявшегося ранее факта его издания. Однако в случае, когда такой приказ отменен судом за недоказанностью совершения работником дисциплинарного проступка, информация о таком проступке не может считаться достоверной", - говорится на сайте суда.

В обстоятельствах, в которые попала преподавательница, упомянутый приказ должен считаться недействительным с момента его издания, а его суть на стендах вуза должна опровергаться. В итоге КС решил, что дело уральской заявительницы подлежит пересмотру.

Фото: ЗАКС.Ру


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