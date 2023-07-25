По делу об организации незаконной миграции в Петербурге прошло более сотни обысков

Сотрудники СКР 25 июля провели свыше ста обысков в рамках дела об организации незаконной миграции и создании преступного сообщества в Петербурге, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, в городе путем предоставления фальшивых документов незаконно зарегистрировали более 100 тысяч иностранцев. Создателем преступного сообщества силовики считают депутата одного из муниципалитетов. Всем одиннадцати фигурантам предъявлены обвинения.

Вероятно, речь идет о депутате МО "Город Колпино" Викторе Данишевском которого минувшей осенью суд отправил в СИЗО. Мундеп фигурирует в деле об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК).

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