ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:20

По делу об организации незаконной миграции в Петербурге прошло более сотни обысков

фото ЗакС политика По делу об организации незаконной миграции в Петербурге прошло более сотни обысков

Сотрудники СКР 25 июля провели свыше ста обысков в рамках дела об организации незаконной миграции и создании преступного сообщества в Петербурге, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, в городе путем предоставления фальшивых документов незаконно зарегистрировали более 100 тысяч иностранцев. Создателем преступного сообщества силовики считают депутата одного из муниципалитетов. Всем одиннадцати фигурантам предъявлены обвинения.

Вероятно, речь идет о депутате МО "Город Колпино" Викторе Данишевском которого минувшей осенью суд отправил в СИЗО. Мундеп фигурирует в деле об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Данишевский Виктор Михайлович 




Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама