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Новости 17:49

ФАС пригрозила оборотными штрафами молочным комбинатам

фото ЗакС политика ФАС пригрозила оборотными штрафами молочным комбинатам

Федеральная антимонопольная служба занялась изучением рынка молочной продукции и установлением доминирующих игроков на нем. Чиновникам удалось выяснить, что в торгово-производственной цепочке у первого звена (производителя) отсутствует возможность влиять на цену. Прежде всего, это связано с малым сроком хранения сырого молока.

В результате покупатель в лице молочного комбината может диктовать свою цену, занижая ее и тем самым нарушая законодательство о защите конкуренции, отмечает пресс-служба ведомства. Таким образом с рынка рискуют быть вытеснены фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств.

Чиновники также обратили внимание, что монопольно низкая цена на сырое молоко практически никак не отражается на розничной цене товара в торговых сетях. Потенциальным нарушителям антимонопольщики пригрозили оборотными штрафами.

фото: pixabay


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